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NASA обнаружило секретный объект времен холодной войны — «Город подо льдом»

NASA обнаружило секретный объект времен холодной войны — «Город подо льдом»

Коллаж из фотографии, сделанной с борта самолета Gulfstream III и данных радиолокатора, на которых изображен Лагерь века  / © NASA «Мы искали ледяное ложе, а обнаружили „Лагерь века“ (Camp Century), но сначала не знали, что нашли», — сообщил специалист по криосфере Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA Алекс Гарднер.

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