Коллаж из фотографии, сделанной с борта самолета Gulfstream III и данных радиолокатора, на которых изображен Лагерь века / © NASA «Мы искали ледяное ложе, а обнаружили „Лагерь века“ (Camp Century), но сначала не знали, что нашли», — сообщил специалист по криосфере Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA Алекс Гарднер.