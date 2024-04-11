Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по обращению жителей Краснодарского края

В сети Интернет опубликовано обращение к главе СК России, в котором близкие родственники фермера из станицы Удобной Отрадненского района Краснодарского края сообщают о несогласии с привлечением главы семьи к уголовной ответственности.
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