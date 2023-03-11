Кубок Гагарина. «Адмирал» выбил «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика», минское «Динамо» против СКА

«Адмирал» победил «Салават Юлаев» (3:2) в 6-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина. «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в гостях, СКА – с минским «Динамо».
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