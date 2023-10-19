Связисты под шквальным огнем восстановили связь и помогли артиллерии отразить атаку

Расчет радиорелейной станции под командованием старшего мичмана Ивана Замонского обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы (БТГр) на оборонительных позициях, когда противник обрушил артудар по российским позициям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии