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Эксперт: китайский автомобиль может стать легкой добычей для угонщиков

Эксперт: китайский автомобиль может стать легкой добычей для угонщиков

Вскрыть и угнать современные китайские машины для профессиональных угонщиков может стать не такой уж и сложной задачей, считает завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

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