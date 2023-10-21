Эксперт: китайский автомобиль может стать легкой добычей для угонщиков

Вскрыть и угнать современные китайские машины для профессиональных угонщиков может стать не такой уж и сложной задачей, считает завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.