Между Перу и Колумбией разразился спор из-за суверенитета над островом

Протест в связи с заявлениями директора департамента территориального суверенитета министерства иностранных дел Колумбии Диего Кадены об автономии острова Санта-Роза, департамент Лорето выразило правительство Перу.
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