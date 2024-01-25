Историк Тодд заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на НАТО

Россия не планирует нападать на страны Запада, так как ее военная доктрина строго оборонительная, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью LОн отметил, что агрессивное поведение России в отношении Запада полностью исключено.
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