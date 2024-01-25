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Историк Тодд заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на НАТО

Историк Тодд заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на НАТО

Россия не планирует нападать на страны Запада, так как ее военная доктрина строго оборонительная, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью LОн отметил, что агрессивное поведение России в отношении Запада полностью исключено.

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