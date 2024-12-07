Вверх кармашками: Пентагон подхватил от Украины редкую инфекцию — коррупцию. Или заразил?

Последний аудит выявил «черную дыру», в которой бесследно исчезли два годовых бюджета Чехии 15 ноября оборонное ведомство «сияющего града на холме» в очередной (седьмой по счету!) раз провалило аудиторскую проверку своей финансовой деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии