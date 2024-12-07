Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Пакостнику такого наказания мало! Это тысячная доля того, что ему платят за обсирание России. Мерзавец!Начало положено и...
  • степан дунов
    Давно исповедую и много раз убеждался в том что людям надо организовываться в дружины и жестко наводить порядок самим..."Без суда и следс...
  • Татьяна Хуторская
    Нечто подобное надо делать и с внутренними врагами. Это многих отрезвит от желания пакостить своей стране и сограждан...Начало положено и...

Вверх кармашками: Пентагон подхватил от Украины редкую инфекцию — коррупцию. Или заразил?

Вверх кармашками: Пентагон подхватил от Украины редкую инфекцию — коррупцию. Или заразил?

  Последний аудит выявил «черную дыру», в которой бесследно исчезли два годовых бюджета Чехии 15 ноября оборонное ведомство «сияющего града на холме» в очередной (седьмой по счету!) раз провалило аудиторскую проверку своей финансовой деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх