Вверх кармашками: Пентагон подхватил от Украины редкую инфекцию — коррупцию. Или заразил?

Последний аудит выявил «черную дыру», в которой бесследно исчезли два годовых бюджета Чехии 15 ноября оборонное ведомство «сияющего града на холме» в очередной (седьмой по счету!) раз провалило аудиторскую проверку своей финансовой деятельности.