Социологи ВШЭ выяснили общие отличия богатейших россиян из списка Forbes за 17 лет

Исследователи ВШЭ составили типичный портрет богатейших россиян из списка Forbes с 2004 по 2021 год. В основном это мужчины с высшим столичным образованием из хороших семей, сделавшие состояние в ТЭК, финансах или промышленности.
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