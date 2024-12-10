Продажи топлива на СПбМТСБ в этом году вырастут на 16%

Уровень продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2024 года может оказаться больше на 16% относительно 2023 года, рассказал агентству "Интерфакс" старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов.
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