Продажи топлива на СПбМТСБ в этом году вырастут на 16%

Уровень продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2024 года может оказаться больше на 16% относительно 2023 года, рассказал агентству "Интерфакс" старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов.