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Сәлимҗанов исемендәге Актерлар йорты репетиция базасы булдыру өчен 3 млн сум грант алды

Сәлимҗанов исемендәге Актерлар йорты репетиция базасы булдыру өчен 3 млн сум грант алды

Марсель Сәлимҗанов исемендәге Актерлар йорты репетицияләр һәм концертлар уздыру өчен заманча база булдыру өчен 3 млн сумлык грант алды.

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