Алексей Пушков заявил, что возможное завершение конфликта на Украине может вызвать распад Евросоюза. Европейские лидеры игнорируют угрозу, что может ослабить Брюссель и вызвать кризис интеграции, а Дональд Трамп оценивает вопрос как бремя для США.