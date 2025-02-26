Минобороны сообщило об уничтожении 128 дронов над Россией за ночь

Силы ПВО уничтожили 128 беспилотников над Россией в ночь на 26 февраля, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, 83 дрона сбили над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем, по одному — над Брянской и Курской областью.