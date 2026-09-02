Путин обсудил возврат активов 138 компаний на 6,2 трлн рублей

Владимир Путин обратил внимание на возвращение активов 138 компаний стоимостью 6,2 трлн рублей. Юрий Трутнев, вице-премьер, отметил, что этому способствовали условия на острове Русском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
- Жители Германии о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым