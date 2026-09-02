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Царьград

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Путин обсудил возврат активов 138 компаний на 6,2 трлн рублей

Путин обсудил возврат активов 138 компаний на 6,2 трлн рублей

Владимир Путин обратил внимание на возвращение активов 138 компаний стоимостью 6,2 трлн рублей. Юрий Трутнев, вице-премьер, отметил, что этому способствовали условия на острове Русском.

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