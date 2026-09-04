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SPORT24.ru

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Есмантович рассказал, что ЦСКА занимаемся гражданством РФ для канадского защитника Джереми Роя

Есмантович рассказал, что ЦСКА занимаемся гражданством РФ для канадского защитника Джереми Роя

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб занимаемся гражданством РФ для канадского защитника Джереми Роя.

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