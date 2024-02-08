Доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла максимума за три года

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Доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4%, это максимум с 2020 года. Кредиторы «сильно заинтересованы в максимально длительном удержании клиентов» из-за роста расходов на их привлечение, поясняют участники рынка.