Доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла максимума за три года

Доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4%, это максимум с 2020 года. Кредиторы «сильно заинтересованы в максимально длительном удержании клиентов» из-за роста расходов на их привлечение, поясняют участники рынка.
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