Количество погибших при атаке на Голанские высоты выросло до 12

Число погибших при ракетной атаке по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.