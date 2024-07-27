Количество погибших при атаке на Голанские высоты выросло до 12

Число погибших при ракетной атаке по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.
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