В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому

Политика как она есть

Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно принять решение о начале переговоров с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинсого, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.