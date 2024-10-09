В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому

Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно принять решение о начале переговоров с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинсого, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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