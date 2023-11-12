Доктор Павлова раскрыла секрет исчезновения живота Киркорова: дело не в пластике

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Эндокринолог Зухра Павлова, ведущая телеграм-канал «Доктор Павлова», рассказала, через что пришлось пройти певцу Филиппу Киркорову, чтобы потерять лишние килограммы, и могут ли они вернуться обратно.