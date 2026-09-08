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Царьград

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Алсу показала редкий снимок дочери Сафины к её 20-летию

Алсу показала редкий снимок дочери Сафины к её 20-летию

Певица Алсу поделилась в Instagram редкими снимками дочери Сафины в честь её 20-летия, сопроводив их теплыми словами благодарности.

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