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"Известия": правительство начало работать над стабилизацией цен на яйца

"Известия": правительство начало работать над стабилизацией цен на яйца

Российские власти разработали планы по стабилизации цен на яйца. Об этом сообщает газетв "Известия". Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел еженедельное совещание на прошлой неделе, чтобы обсудить ситуацию с ценами на социально значимые товары.

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