Во Владивостоке водители устроили массовую забастовку

С раннего утра жители Владивостока заметили отсутствие автобусов на маршрутах, сообщает PRIMPRESS. Судя по приложению «2ГИС», несколько десятков автобусов №31 и №64 собрались в районе улицы Добровольского.
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