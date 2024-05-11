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Во Владивостоке водители устроили массовую забастовку

Во Владивостоке водители устроили массовую забастовку

С раннего утра жители Владивостока заметили отсутствие автобусов на маршрутах, сообщает PRIMPRESS. Судя по приложению «2ГИС», несколько десятков автобусов №31 и №64 собрались в районе улицы Добровольского.

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