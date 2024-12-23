Бывшую невестку актрисы Марии Шукшиной нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Скандально известная уроженка Барнаула могла умереть от передозировки наркотическими веществами Бывшую невестку Марии Шукшиной, 26-летнюю уроженку Барнаула Фрейю Зильбер, нашли мертвой в Санкт-Петербурге.
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