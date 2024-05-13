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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Grand Chess Tour. Варшава. Карлсен одержал итоговую победу на этапе, Гукеш – 10-й

Карлсен стал вторым на турнире по блицу вслед за китайцем Вэй И, затем выиграл турнир по рапиду и одержал итоговую победу на этапе.

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