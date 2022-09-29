Генерал армии Салюков рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации

Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал, что войска в процессе специальной военной операции уделяют особое внимание подготовке, кроме офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в более сжатые сроки.
Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал, что войска в процессе специальной военной операции уделяют особое внимание подготовке, кроме офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в более сжатые сроки.
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