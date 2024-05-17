Worldcoin внедряет систему SPMC в методику сканирования “радужки” глаза

Исследовательский фонд Worldcoin Foundation решил значительно усилить безопасность раздачи монет. Проект, за созданием которого стоит Сэм Альтман, выпустил монеты для каждого жителя Земли, которые они могут получить в обмен на биометрию.
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