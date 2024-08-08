Из-за чего певица Пелагея 3 года судится с бывшим мужем-хоккеистом

Певица Пелагея в представлении не нуждается – она многократный участник проекта «Голос» в качестве звёздного наставника, заслуженная артистка России, лауреат многочисленных премий и известная исполнительница фолк-музыки.
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