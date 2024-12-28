В Севастополе наградили лучших участковых полиции

28 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с начальником УМВД по городу Севастополю Сергеем Сигуновым в торжественной обстановке наградили победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции города Севастополя» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних города Севастополя».
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