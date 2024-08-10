В МЧС рассказали о спасении детей, попавших в ДТП в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники МЧС России работали на месте ДТП. На трассе между населёнными пунктами Лежнево и Горяново произошло столкновение фуры Scania и легкового автомобиля Ford с номерами Рязанской области.
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