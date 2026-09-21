Кевин Хейз завершил карьеру хоккеиста в "Ак Барсе"

Американский нападающий "Ак Барса" Кевин Хейз сообщил о завершении карьеры. Хейз присоединился к клубу в августе и подписал контракт до 31 мая 2027 года.
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