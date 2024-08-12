РФ - ядерная держава Большая часть Евросоюза и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, однако РФ – это ядерная держава, ее невозможно победить на поле боя, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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