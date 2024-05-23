Саудовская Аравия показала прогресс создания города-небоскреба «Зеркальная линия» и других своих мегастроек

Ход строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM В новом видео NEOM сообщает, что проекты Саудовской Аравии открыты для инвестиций, а на стройплощадках уже работают более 140 000 человек из более чем 100 стран.
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