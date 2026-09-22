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Красный Север

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Противник создал «радары БПЛА» для обмана жителей Ямала

Противник создал «радары БПЛА» для обмана жителей Ямала

В соцсетях и мессенджерах начали появляться каналы, которые якобы являются «радарами БПЛА» на Ямале. Жителей округа предупредили, что в большинстве случаев они распространяют недостоверную информацию с целью ввести в заблуждение ямальцев.

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