Противник создал «радары БПЛА» для обмана жителей Ямала

В соцсетях и мессенджерах начали появляться каналы, которые якобы являются «радарами БПЛА» на Ямале. Жителей округа предупредили, что в большинстве случаев они распространяют недостоверную информацию с целью ввести в заблуждение ямальцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым