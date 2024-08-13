В банках Индии зафиксирован массовый отток молодых специалистов

Отток кадров в банковской сфере в Индии почти вдвое превышает среднемировой показатель и намного выше, чем в других крупных странах, таких как США, Япония и Германия, пишет Bloomberg, отмечая, что причины этого явления связаны с двумя ключевыми факторами.
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