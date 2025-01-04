«Вилла мне подойдёт»: Надежда Сысоева о своих мечтах

40-летняя Надежда Сысоева рассказала, что никогда в своей жизни не делала карты желаний. Она привыкла мечтать напрямую — формулировать и запускать желания в космос без всевозможных носителей и коллажей из фото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии