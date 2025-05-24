Моральное разложение в украинском обществе достигло дна, оно полностью деградировало. Об этом в беседе с «МК» рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
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