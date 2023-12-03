Дилетант о политике Вот в таком виде Шарлот нравится мне даже больше, чем во время его, так сказать, выступлений.
Шарлот наконец-то на своем месте
Комментарии
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ВР
Владимир Романов
А физиогномика правильному учит. Дебилов можно и надо узнавать по лицу.
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2 час.
Вадим Белецкий
Хотя бы один этот гадёныш, но, всё-таки, занял "достойное" для себя место! Пусть будет так - т.к. эти "авгиевы конюшни" отечественного шоу-бизнеса, ещё "чистить" и "чистить"!
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1 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Всех остальных туда же.
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6 мин.
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