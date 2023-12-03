ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Шарлот наконец-то на своем месте

Шарлот наконец-то на своем месте

Дилетант о политике Вот в таком виде Шарлот нравится мне даже больше, чем во время его, так сказать, выступлений.

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Комментарии
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ВР
Владимир Романов
А физиогномика правильному учит. Дебилов можно и надо узнавать по лицу.
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2 час.
Вадим Белецкий
Хотя бы один этот гадёныш, но, всё-таки, занял &quot;достойное&quot; для себя место! Пусть будет так - т.к. эти &quot;авгиевы конюшни&quot; отечественного шоу-бизнеса, ещё &quot;чистить&quot; и &quot;чистить&quot;!
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1 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Всех остальных туда же.
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6 мин.

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