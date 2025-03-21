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На Ямале пересчитали следы диких зверей на снегу и птиц на деревьях

На Ямале пересчитали следы диких зверей на снегу и птиц на деревьях

На Ямале Служба по охране биоресурсов провела маршрутный учет животного мира округа. Как сообщает служба в своих социальных сетях, в течение двух месяцев специалисты проводили подсчёт следов зверей на снегу и визуальную регистрацию птиц, проходя запланированные маршруты общей протяжённостью более 6 тыс.

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