На Ямале пересчитали следы диких зверей на снегу и птиц на деревьях

На Ямале Служба по охране биоресурсов провела маршрутный учет животного мира округа. Как сообщает служба в своих социальных сетях, в течение двух месяцев специалисты проводили подсчёт следов зверей на снегу и визуальную регистрацию птиц, проходя запланированные маршруты общей протяжённостью более 6 тыс.
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