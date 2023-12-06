Собянин рассказал о завершении строительства теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства крытого теннисного центра на территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе, а также принял участие в открытии нового храма святого равноапостольного князя Владимира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии