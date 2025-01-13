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Царьград

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ВСУ контратакуют "везде, где мы накануне наступали": Нарушен "главный приказ Герасимова" по Курщине. Военкоры заявили о худших боях

ВСУ контратакуют "везде, где мы накануне наступали": Нарушен "главный приказ Герасимова" по Курщине. Военкоры заявили о худших боях

Несмотря на то, что рождественский "контрнаступ" заглох, а боевики понесли критические потери как в живой силе, так и в технике, враг продолжает стаскивать свои резервы в Сумскую область с остальных направлений.

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