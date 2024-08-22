В СНТ Магнитогорска съезжаются автомобили с номерами Таджикистана

Садоводы заподозрили неладное.20 августа, СНТ "Дружба" под Магнитогорском. Местные огородники встревожены тем, что на территории садового некоммерческого товарищества собирается большое количество мигрантов.
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