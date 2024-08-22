В СНТ Магнитогорска съезжаются автомобили с номерами Таджикистана

Андрей

"Подобные центры как раз-таки и призваны направить приезжающих мигрантов на путь истинный: там им вдалбливаются правила и нормы поведения в нашей стране и особенности проживания, проводятся курсы русского языка, даются основы наших культурных ценностей, — поясняет Владимир"