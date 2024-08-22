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В СНТ Магнитогорска съезжаются автомобили с номерами Таджикистана

В СНТ Магнитогорска съезжаются автомобили с номерами Таджикистана

Садоводы заподозрили неладное.20 августа, СНТ "Дружба" под Магнитогорском. Местные огородники встревожены тем, что на территории садового некоммерческого товарищества собирается большое количество мигрантов.

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Комментарии
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Андрей
&quot;Подобные центры как раз-таки и призваны направить приезжающих мигрантов на путь истинный: там им вдалбливаются правила и нормы поведения в нашей стране и особенности проживания, проводятся курсы русского языка, даются основы наших культурных ценностей, — поясняет Владимир&quot;
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