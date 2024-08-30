Илон Маск заявил, что связь Starlink будет временно бесплатной в Бразилии

Связь от предприятия Starlink, входящего в корпорацию SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сделают доступным без оплаты до окончания судебного процесса, связанного с блокировкой счетов компании.
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