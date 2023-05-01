Богатая история Первомая: как марксист Михаил Бруснев устроил в Петербурге первую праздничную сходку рабочих

Праздник, подаривший россиянам в мае 2023 года три выходных подряд, имеет весьма глубокие корни. Его история начинается задолго до первых попыток защитить права трудящихся, однако именно этот смысл лег в основу первомайского торжества во многих странах мира.
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