СПбГУП отмечает вековой юбилей

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов отмечает 100 лет со дня основания. Вуз ведет историю от Ленинградской школы профсоюзного движения, открытой в 1926 году, и сегодня представляет уникальный образовательный феномен, где соединены наука, воспитание и культура.