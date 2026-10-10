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Аргументы недели

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СПбГУП отмечает вековой юбилей

СПбГУП отмечает вековой юбилей

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов отмечает 100 лет со дня основания. Вуз ведет историю от Ленинградской школы профсоюзного движения, открытой в 1926 году, и сегодня представляет уникальный образовательный феномен, где соединены наука, воспитание и культура.

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