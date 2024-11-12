Чиновник – старожил полпредства УрФО может перейти на работу в свердловское правительство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября, ФедералПресс. С сайта уральского полпредства пропала информация о Владимире Черепанове, занимавшем должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики в аппарате госоргана.
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