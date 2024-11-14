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Флипы из фильма «Гостья из будущего» всё ближе. GAC показала свой летающий автомобиль

Флипы из фильма «Гостья из будущего» всё ближе. GAC показала свой летающий автомобиль

Спустя почти 40 лет после выхода фильма «Гостья из будущего» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» китайцы из GAC показали летающий автомобиль собственной разработки под названием GOVE и провели первую демонстрацию взлета кабины летательного аппарата с шасси автомобиля.

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