Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    струсил и тут же полюбил Россию...засадить его за поддержку Гитлера...Украинец ответит ...
  • Зоя
    это целая зарплата кассира в банке  РК...вас Путин закидал деньгами, а вам все мало...все ноете и плачетеКаждому новорожде...
  • Алексей Наседкин
    Что так. Кто здесь идиот?Пьяный водитель с...

Жительницу Кировского района будут судить за наркоплантацию

Жительницу Кировского района будут судить за наркоплантацию

В доме у 36-летней жительницы Кировского района обнаружили и изъяли 47 кустов конопли (рода Cannabis), сорванные части растений из пакета — части наркорастения конопля общей массой свыше 500 граммов (в перерасчёте на высушенное вещество).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх