Жительницу Кировского района будут судить за наркоплантацию

В доме у 36-летней жительницы Кировского района обнаружили и изъяли 47 кустов конопли (рода Cannabis), сорванные части растений из пакета — части наркорастения конопля общей массой свыше 500 граммов (в перерасчёте на высушенное вещество).
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