Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Падение «поп-короля» началось?

Падение «поп-короля» началось?

Проведенная недавно блогером Анастасией Ивлеевой «голая вечеринка» наделала много шума и получила небывалый общественный резонанс.

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Комментарии
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Надежда Белугина
«У меня хватило ума не идти дальше&quot; - ума, думаю, у Фили всегда не хватало. И всегда сначала - настоящий, а потом - кающийся. &quot;Нос вытащит, хвост увязнет, хвост вытащит - нос увязнет.&quot; Так и живёт &quot;своей особой мудростью.&quot;
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16 час.
Виталий
Разлагается шоу-бизнес. Ничего полезного в народ они не несут. Занимаются только личным обогащением. Ни когда не считал их звёздами, барыги на сцене, которую монополизировали под себя. Вон долой всех. Культуру давайте для народа и уберите клички &quot;Король&quot;, &quot;Примадонна&quot; и т.д. Юридический документ, подтверждающий такие звания, есть? Самозванцы! С этого и началась вседозволенность.
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12 час.
Надежда Белугина
Спасибо. Подписываюсь под каждым предложением.
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12 час.

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