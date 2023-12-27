Падение «поп-короля» началось?

«У меня хватило ума не идти дальше" - ума, думаю, у Фили всегда не хватало. И всегда сначала - настоящий, а потом - кающийся. "Нос вытащит, хвост увязнет, хвост вытащит - нос увязнет." Так и живёт "своей особой мудростью."

Виталий

Разлагается шоу-бизнес. Ничего полезного в народ они не несут. Занимаются только личным обогащением. Ни когда не считал их звёздами, барыги на сцене, которую монополизировали под себя. Вон долой всех. Культуру давайте для народа и уберите клички "Король", "Примадонна" и т.д. Юридический документ, подтверждающий такие звания, есть? Самозванцы! С этого и началась вседозволенность.