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Президент «Лиона» – Бензема: «Ты легенда футбола, пример для других поколений. Мы знали, что настанет день, когда ты станешь обладателем «Золотого мяча»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас поздравил Карима Бензема с получением «Золотого мяча». «Дорогой Карим! Мы все очень гордимся тобой, твоим путем из академии «Лиона» в мадридский «Реал» через сборную Франции.

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