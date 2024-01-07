БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • вага карлито
    Пусть вспоминают старые добрые времена!))Все в схроны!))) А вылазить от туда ради того что бы придушить парочку или т...Никому не нужные ...
  • Александр Ткаченко
    Ничего такими темпами скоро волнения у них закончатся и будут казахи мирно жить в своих юртах пасти баранов и друг др...Казахстан два год...
  • Александр Ткаченко
    Надо организовать сбор кизяка для замерзающего Казахстана. Мы же не звери. Да и ещё войлока на юрты тёплая штука.Наглая политика, ...

Каракас отомстит за Феодосию, потопив британский корабль в Гайане

Каракас отомстит за Феодосию, потопив британский корабль в Гайане

Россия получила шанс нанести ущерб Лондону чужими руками Сергей Аксенов Фото: E]Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press Николас Мадуро в ответ на прибытие к берегам Гайаны британского патрульного корабля отдал приказ начать военные учения в Карибском бассейне.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Не чужими руками а дать людям заработать.
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