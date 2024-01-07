Россия получила шанс нанести ущерб Лондону чужими руками Сергей Аксенов Фото: E]Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press Николас Мадуро в ответ на прибытие к берегам Гайаны британского патрульного корабля отдал приказ начать военные учения в Карибском бассейне.
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